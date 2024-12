Immagine d'archivio Ti Press

Un apprendista è rimasto vittima di un infortunio mercoledì, intorno alle 13.00, al Centro di formazione suissetec a Gordola.

Lo studente (residente nel Locarnese) stava effettuando lavori di saldatura. In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, una scintilla ha colpito la schiena del ragazzo, incendiandogli poi parte della giacca.

Sono intervenuti agenti della polizia cantonale e i soccorritori del SALVA che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. L’apprendista ha riportato un’ustione alla schiena giudicata seria.

