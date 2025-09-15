  1. Clienti privati
Ticino Il Gran Consiglio approva i 25 milioni per la Vallemaggia

Swisstxt

15.9.2025 - 16:52

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Il Gran Consiglio ticinese ha approvato all'unanimità un credito di 25 milioni di franchi per la ricostruzione in Vallemaggia e in parte anche in Leventina dopo l'alluvione del giugno 2024.

SwissTXT

15.09.2025, 16:52

15.09.2025, 16:58

Il pacchetto comprende interventi di sistemazione e risanamento. «Un segnale che lo Stato c'è», ha affermato il presidente del Governo Norman Gobbi.

Il credito finanzierà opere di premunizione, ripristino dei danni e contributi per l'aggiornamento dei piani delle zone di pericolo. Sono attesi altri due messaggi: uno da 9 milioni per la ricostruzione del Ponte di Visletto e uno per il sostegno ai Comuni.

Dopo il maltempo del 2024. Credito di 25 milioni per i lavori di sistemazione e risanamento in Vallemaggia e Leventina

Dopo il maltempo del 2024Credito di 25 milioni per i lavori di sistemazione e risanamento in Vallemaggia e Leventina

