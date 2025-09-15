Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Il Gran Consiglio ticinese ha approvato all'unanimità un credito di 25 milioni di franchi per la ricostruzione in Vallemaggia e in parte anche in Leventina dopo l'alluvione del giugno 2024.

SwissTXT Swisstxt

Il pacchetto comprende interventi di sistemazione e risanamento. «Un segnale che lo Stato c'è», ha affermato il presidente del Governo Norman Gobbi.

Il credito finanzierà opere di premunizione, ripristino dei danni e contributi per l'aggiornamento dei piani delle zone di pericolo. Sono attesi altri due messaggi: uno da 9 milioni per la ricostruzione del Ponte di Visletto e uno per il sostegno ai Comuni.