L'edificio, qui ripreso all'epoca della sua apertura nel 2005 keystone

Approvazione massiccia alle urne, domenica a Surses, per l'acquisto dell'hotel Cube a Savognin.

SwissTXT Swisstxt

Il 75% dei votanti ha infatti approvato il credito di 8,9 milioni di franchi per l'acquisto dell'immobile da parte del Comune. La struttura aperta nel 2005 è chiusa dal gennaio del 2022. L'hotel verrà quindi trasformato in un ostello per la gioventù. «La riqualificazione dell'infrastruttura» rappresenta «un passo fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra destinazione», ha dichiarato il sindaco Daniel Wasescha. Ora il Comune di Surses concluderà l'acquisto del terreno e darà avvio alla ristrutturazione dell'immobile.