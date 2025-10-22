  1. Clienti privati
Ticino Dalle ARP alle Preture di protezione: ecco il messaggio del Governo

Swisstxt

22.10.2025 - 17:09

Palazzo delle Orsoline
Palazzo delle Orsoline
Ti Press

Il Governo ticinese ha approvato nella sua seduta di oggi, mercoledì, il messaggio sulla legge di procedura delle future Preture di protezione.

SwissTXT

22.10.2025, 17:09

22.10.2025, 17:22

Ciò rappresenta, sottolinea un comunicato diffuso nel pomeriggio, un ulteriore passo concreto per l’importante riforma finalizzata a istituire queste nuove autorità giudiziarie del Cantone.

Andrà a sostituire le attuali Autorità regionali di protezione (ARP), che fanno capo ai Comuni.

Il disegno di legge è stato consolidato nel dettaglio, a seguito di un’ampia consultazione che ha coinvolto un centinaio di attori interessati nel settore della protezione del minore e dell’adulto.

