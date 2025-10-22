Palazzo delle Orsoline Ti Press

Il Governo ticinese ha approvato nella sua seduta di oggi, mercoledì, il messaggio sulla legge di procedura delle future Preture di protezione.

Ciò rappresenta, sottolinea un comunicato diffuso nel pomeriggio, un ulteriore passo concreto per l’importante riforma finalizzata a istituire queste nuove autorità giudiziarie del Cantone.

Andrà a sostituire le attuali Autorità regionali di protezione (ARP), che fanno capo ai Comuni.

Il disegno di legge è stato consolidato nel dettaglio, a seguito di un’ampia consultazione che ha coinvolto un centinaio di attori interessati nel settore della protezione del minore e dell’adulto.