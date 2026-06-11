TicinoApprovato dal Consiglio di Stato il nuovo Piano forestale cantonale
Swisstxt
11.6.2026 - 10:42
Il Consiglio di Stato ticinese ha approvato l'aggiornamento del Piano forestale cantonale (PFC). Lo strumento delinea gli indirizzi della politica forestale ticinese per i prossimi decenni.
Redazione blue News
11.06.2026, 10:42
11.06.2026, 10:49
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Il nuovo PFC nasce dalla consapevolezza che il bosco ticinese sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Nei prossimi decenni dovrà confrontarsi con sfide complesse come l'aumento delle temperature e gli eventi estremi.
Il Piano definisce strategie, obiettivi e misure per garantire la tutela dell'interesse pubblico nei confronti del bosco. Mira a preservare la multifunzionalità delle foreste ticinesi fino al 2050.