TicinoSan Gottardo, la corsia preferenziale CUPRA entra nella fase definitiva
Swisstxt
12.5.2026 - 13:22
La corsia preferenziale CUPRA al San Gottardo passa alla versione definitiva. Dal 13 maggio entrerà in funzione il nuovo sistema semi-automatizzato pensato per migliorare la gestione del traffico verso la galleria.
Redazione blue News
12.05.2026, 13:22
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Dal 13 maggio entrerà in funzione la versione definitiva della Corsia preferenziale Airolo/Passo CUPRA.
Dopo il periodo sperimentale utilizzato tra il 2022 e il 2025 - durante il quale la gestione avveniva tramite segnaletica manuale e con il passaggio attraverso l’area di servizio del San Gottardo Sud - il sistema sarà ora dotato di una segnaletica più moderna e semi-automatizzata.
L’attivazione della corsia verrà indicata chiaramente tramite pannelli luminosi e indicazioni lungo il tragitto che conduce alla galleria del San Gottardo.
Per la realizzazione dell’infrastruttura definitiva sono stati investiti circa 25 milioni di franchi.