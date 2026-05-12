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Ticino San Gottardo, la corsia preferenziale CUPRA entra nella fase definitiva

Swisstxt

12.5.2026 - 13:22

Traffico verso il Gottardo: pronta la CUPRA definitiva da 25 milioni.
Traffico verso il Gottardo: pronta la CUPRA definitiva da 25 milioni.
Keystone

La corsia preferenziale CUPRA al San Gottardo passa alla versione definitiva. Dal 13 maggio entrerà in funzione il nuovo sistema semi-automatizzato pensato per migliorare la gestione del traffico verso la galleria.

Redazione blue News

12.05.2026, 13:22

Dal 13 maggio entrerà in funzione la versione definitiva della Corsia preferenziale Airolo/Passo CUPRA.

Dopo il periodo sperimentale utilizzato tra il 2022 e il 2025 - durante il quale la gestione avveniva tramite segnaletica manuale e con il passaggio attraverso l’area di servizio del San Gottardo Sud - il sistema sarà ora dotato di una segnaletica più moderna e semi-automatizzata.

L’attivazione della corsia verrà indicata chiaramente tramite pannelli luminosi e indicazioni lungo il tragitto che conduce alla galleria del San Gottardo.

Per la realizzazione dell’infrastruttura definitiva sono stati investiti circa 25 milioni di franchi.

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