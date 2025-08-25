  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Contro frane, erosioni e valanghe Dal Cantone quasi 5,7 milioni per interventi selvicolturali nei boschi della Valle d'Arbedo

Swisstxt

25.8.2025 - 11:55

Lotta soprattutto alle invasive
Lotta soprattutto alle invasive
Tipress

Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio riguardante il progetto per la cura dei boschi di protezione nella Valle d'Arbedo.

SwissTXT

25.08.2025, 11:55

25.08.2025, 11:57

Gli interventi, previsti dal 2026 al 2040, mirano a rafforzare la funzione protettiva contro frane, erosioni e valanghe.

Il progetto, del costo di 5,68 milioni di franchi, prevede interventi selvicolturali e lotta alle neofite invasive.

Negli ultimi anni la stabilità del bosco è stata compromessa da trascuratezza, danni da fauna e clima.

L'80% del finanziamento sarà a carico di Cantone e Confederazione, il 20% dell'ente esecutore. Il progetto è promosso dal Consorzio strada forestale Arbedo, assieme alla Sezione forestale.

I più letti

Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Altre notizie

Trasporti. Treni diretti dall'Oberland zurighese a Coira: primi test nei fine settimana di settembre

TrasportiTreni diretti dall'Oberland zurighese a Coira: primi test nei fine settimana di settembre

Grigioni. Collisione tra un'auto e una moto a Churwalden, centauro ferito

GrigioniCollisione tra un'auto e una moto a Churwalden, centauro ferito

Via 65 impieghi. Tagli nel traffico merci, FFS: «Soluzioni per tutti»

Via 65 impieghiTagli nel traffico merci, FFS: «Soluzioni per tutti»