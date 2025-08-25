Lotta soprattutto alle invasive Tipress

Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio riguardante il progetto per la cura dei boschi di protezione nella Valle d'Arbedo.

SwissTXT Swisstxt

Gli interventi, previsti dal 2026 al 2040, mirano a rafforzare la funzione protettiva contro frane, erosioni e valanghe.

Il progetto, del costo di 5,68 milioni di franchi, prevede interventi selvicolturali e lotta alle neofite invasive.

Negli ultimi anni la stabilità del bosco è stata compromessa da trascuratezza, danni da fauna e clima.

L'80% del finanziamento sarà a carico di Cantone e Confederazione, il 20% dell'ente esecutore. Il progetto è promosso dal Consorzio strada forestale Arbedo, assieme alla Sezione forestale.