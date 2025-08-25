Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio riguardante il progetto per la cura dei boschi di protezione nella Valle d'Arbedo.
Gli interventi, previsti dal 2026 al 2040, mirano a rafforzare la funzione protettiva contro frane, erosioni e valanghe.
Il progetto, del costo di 5,68 milioni di franchi, prevede interventi selvicolturali e lotta alle neofite invasive.
Negli ultimi anni la stabilità del bosco è stata compromessa da trascuratezza, danni da fauna e clima.
L'80% del finanziamento sarà a carico di Cantone e Confederazione, il 20% dell'ente esecutore. Il progetto è promosso dal Consorzio strada forestale Arbedo, assieme alla Sezione forestale.