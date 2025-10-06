TicinoSconto del 40% per gli apprendisti sull'abbonamento Arcobaleno
Gli apprendisti in formazione presso aziende ticinesi possono beneficiare di una riduzione del 40% sul prezzo dell'abbonamento Arcobaleno per i mezzi pubblici di trasporto.
Lo rammenta il Fondo cantonale per la formazione professionale, annunciando che i buoni per l’anno scolastico 2025/2026 saranno inviati nei prossimi giorni alle persone con un contratto di apprendistato approvato dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).
Il contributo, precisa la nota diffusa oggi, lunedì, non è trasferibile ed è valido solo per l'acquisto di un abbonamento Arcobaleno di seconda classe.