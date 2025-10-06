  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Sconto del 40% per gli apprendisti sull'abbonamento Arcobaleno

Swisstxt

6.10.2025 - 11:41

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
tipress

Gli apprendisti in formazione presso aziende ticinesi possono beneficiare di una riduzione del 40% sul prezzo dell'abbonamento Arcobaleno per i mezzi pubblici di trasporto.

SwissTXT

06.10.2025, 11:41

06.10.2025, 11:50

Lo rammenta il Fondo cantonale per la formazione professionale, annunciando che i buoni per l’anno scolastico 2025/2026 saranno inviati nei prossimi giorni alle persone con un contratto di apprendistato approvato dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Il contributo, precisa la nota diffusa oggi, lunedì, non è trasferibile ed è valido solo per l'acquisto di un abbonamento Arcobaleno di seconda classe.

I più letti

Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
«Mi picchiava e bruciava oggetti addosso»: il drammatico racconto di Francesca De André
«Non mi aspettavo tutto ciò»: la madre di Valeria Marini racconta la verità sulla figlia
Coop ha copiato spudoratamente un prodotto della concorrenza?
Sempre più svizzeri viaggiano in autunno

Altre notizie

Ticino. Nella caccia alta uccisi più cervi, meno cinghiali e camosci. Una ventina di patenti ritirate

TicinoNella caccia alta uccisi più cervi, meno cinghiali e camosci. Una ventina di patenti ritirate

Dal confine. Il cadavere di un uomo trovato nei boschi vicino a Como

Dal confineIl cadavere di un uomo trovato nei boschi vicino a Como

Giustizia. Eolo Alberti rinviato a processo per il caso Hospita

GiustiziaEolo Alberti rinviato a processo per il caso Hospita