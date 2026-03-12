  1. Clienti privati
Ticino Arnoldo Coduri verso la pensione, si cerca un/a nuovo/a cancelliere/a dello Stato

Sara Matasci

12.3.2026

Arnoldo Coduri
Arnoldo Coduri
KEYSTONE

Il Consiglio di Stato ticinese informa che è stato pubblicato oggi il bando di concorso per la sostituzione del cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri, che passerà al beneficio della pensione a partire dal 31 gennaio 2027.

Sara Matasci

12.03.2026, 10:05

Come ricorda il Governo in un comunicato stampa, la funzione di cancelliere/a dello Stato è un ruolo dirigenziale di primo piano, per il Consiglio di Stato e per tutta l’Amministrazione cantonale.

Consiste principalmente nell’assicurare supporto strategico, organizzativo e consulenza costante all'Esecutivo, esercitando funzioni di Stato maggiore e garantendo il coordinamento, la coerenza e l’efficacia delle attività svolte dall’Amministrazione cantonale.

Oltre a fungere da segretario del Consiglio di Stato, il cancelliere assicura anche la pianificazione dell’attività di Governo: a questo scopo prepara, segue e verifica l’attuazione delle decisioni, nel rispetto di leggi e regolamenti.

Il Cancelliere svolge inoltre funzioni di Stato maggiore, operando quale funzione trasversale di coordinamento interdipartimentale e assicurando il coordinamento tra Dipartimenti e Servizi centrali.

È inoltre responsabile del coordinamento dell’informazione interna ed esterna del Governo, delle attività legate alla trasformazione digitale e svolge compiti di rappresentanza del Governo all’interno di gremi intercantonali.

Il cancelliere dirige inoltre la Cancelleria dello Stato e garantisce il funzionamento delle unità amministrative e dei servizi subordinati.

Ecco le caratteristiche richieste

Per occupare questa posizione strategica, il Consiglio di Stato è alla ricerca di una persona con solida esperienza dirigenziale nell’Amministrazione pubblica, parapubblica o nel settore privato con buone conoscenze delle istituzioni pubbliche svizzere.

Sono inoltre richieste capacità di analisi, di sintesi, di organizzazione, di negoziazione e comprovate attitudini alle relazioni, alla mediazione e alla gestione del cambiamento.

Tutti i dettagli su compiti e requisiti così come sulle modalità di candidatura sono disponibili sulla pagina web www.ti.ch/concorsi.

