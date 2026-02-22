La zona dell'incidente fatale di Arosa polizia grigioni

Una sciatrice di 21 anni è stata trovata morta venerdì sera ad Arosa (GR), dopo essere stata segnalata scomparsa dai famigliari poco dopo le 17. La giovane, rinvenuta fuori pista, ha avuto un incidente autonomo.

Keystone-SDA SDA

Una sciatrice di 21 anni, rimasta vittima di un incidente, è stata ritrovata morta sabato sera non lontano dalla pista Hoernli, nel comprensorio di Arosa.Ne ha dato notizia domenica la polizia grigionese.

La giovane era stata data per dispersa attorno alle 17. Era quindi scattata una massiccia operazione di ricerca. Sempre nei Grigioni, ma nella regione di Pontresina, non si ha notizia da giorni di un 25enne napoletano che lavorava in un albergo di St. Moritz.

Partito per un’escursione solitaria, non è più stato visto. A causa delle cattive condizioni meteo e dell’elevato pericolo di valanghe, le ricerche sabato avevano dovuto essere interrotte.