Un uomo è stato arrestato a Giubiasco martedì nell’ambito di un’inchiesta svolta dal Ministero pubblico e dalla polizia cantonale in collaborazione con i servizi antidroga della polizia Città di Bellinzona.

Lo ha riferito la polizia cantonale lunedì in un comunicato. La perquisizione dell’abitazione del 53enne ha permesso di rinvenire 7 grammi di cocaina, circa 3 grammi di eroina e alcune centinaia di franchi.

L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di cocaina e di aver favorito l’arrivo e la permanenza in Ticino di un 22enne cittadino albanese, residente in Albania, arrestato a giugno nell’ambito della stessa inchiesta.