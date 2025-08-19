keystone

È stato arrestato in Francia, non lontano dalla frontiera di Basilea, il detenuto del penitenziario cantonale che il 24 dicembre scorso non rientrò da un congedo accordatogli, facendo perdere le sue tracce.

La polizia transalpina lo ha fermato il 15 agosto per schiamazzi. Da un successivo controllo è poi risultato che su di lui pendeva un ordine di arresto internazionale.

Ora verranno avviate le pratiche per la sua estradizione.

Al 32enne svizzero era stata inflitta una condanna a 30 mesi per furto e per reati legati alla circolazione stradale. Ne aveva scontati 11 quando, alla vigilia di Natale, decise di darsi alla macchia.