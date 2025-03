Immagine d'illustrazione sda

Negli scorsi giorni è stato arrestato in Spagna un 28enne svizzero su cui pendeva un mandato di cattura internazionale in quanto sospettato di essere coinvolto con un ruolo di vertice in un'importante attività di spaccio di cocaina che ha interessato per più anni prevalentemente il Sopraceneri.

Lo riferiscono Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che il caso si riferisce all'inchiesta antidroga che tra novembre e dicembre ha visto finire in detenzione diverse persone.

Il lavoro di indagine si è protratto per diversi mesi e, viene spiegato, è stato «scandito da una fitta e proficua collaborazione tra gli inquirenti della Polizia cantonale e le autorità estere, in particolare la Policía Nacional, che ha permesso di individuare il luogo di residenza del 28enne».

In parallelo, la Magistratura ticinese e quella spagnola hanno avviato i passi necessari nel campo dell'assistenza internazionale e si è così arrivati all'arresto del giovane, scattato in territorio di Adeje (Santa Cruz de Tenerife - isole Canarie) al termine di un'operazione durante la quale ha tentato di darsi alla fuga, dapprima in auto, urtando un agente, e quindi a piedi sui tetti di un'abitazione.

Gli accertamenti per quanto riguarda la parte ticinese dell'inchiesta (che precedentemente aveva già portato all'arresto di 8 persone), sono coordinati dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli.