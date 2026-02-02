  1. Clienti privati
Luganese Arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di cocaina

Sara Matasci

2.2.2026

Cocaina (foto d'archivio)
Cocaina (foto d'archivio)
Imago

Nell'ambito di un'inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga, un uomo è stato arrestato giovedì nel Luganese in quanto sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di cocaina.

Sara Matasci

02.02.2026, 15:48

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che le ipotesi di reato nei confronti del 48enne, cittadino spagnolo domiciliato nella regione, sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.

L'indagine, che ha già portato all'arresto anche di altre 4 persone, è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.

