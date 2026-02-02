Cocaina (foto d'archivio) Imago

Nell'ambito di un'inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga, un uomo è stato arrestato giovedì nel Luganese in quanto sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di cocaina.

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che le ipotesi di reato nei confronti del 48enne, cittadino spagnolo domiciliato nella regione, sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.

L'indagine, che ha già portato all'arresto anche di altre 4 persone, è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.