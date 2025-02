Tipress

Giovedì la polizia cantonale ha fermato due persone in un’abitazione a Castione dopo una segnalazione per litigio.

Swisstxt

Durante l’intervento, a cui ha fatto seguito la perquisizione dell’appartamento, sono stati ritrovati circa 200 grammi di sostanze stupefacenti.

Come comunicato dalla polizia, in manette sono finiti un 50enne cittadino albanese, residente in Albania, e una 37enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese.

Sono sospettati di essere coinvolti in un'attività di spaccio destinata a clienti nella regione.

L’ipotesi di reato è di infrazione aggravata alla Legge sugli stupefacenti.