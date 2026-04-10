Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Due arresti per droga sono scattati lo scorso 24 marzo nel Locarnese: si tratta di un 25enne cittadino albanese residente in Albania e di un 38enne svizzero domiciliato nella regione, entrambi sospettati di essere coinvolti con ruoli differenti nello spaccio di droga a clienti locali.

Redazione blue News Swisstxt

Lo rende noto il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinesi. Al dispositivo hanno collaborato la Polizia Città di Locarno e la Polizia Intercomunale del Piano.

I reati ipotizzati sono, a vario titolo, di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, e infrazione alla legge federale sugli stranieri.

L'arresto è nel frattempo stato confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.