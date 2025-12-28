Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Domenica nel primo pomeriggio è stata fermata una vettura con tre persone a bordo poco dopo l'entrata di Bellinzona Sud, in direzione del San Gottardo. Gli agenti in azione hanno ammanettato tre presunti malviventi. La polizia ci ha confermato l'arresto provvisorio di tre individui. Il tutto è da ricondurre a un'auto rubata la sera precedente nel capoluogo ticinese.

Come una decina d'altri automobilisti sono stato testimone d'un arresto con un importante dispiegamento di agenti di polizia, verso le 13:35, poco dopo l'entrata sud dell'autostrada a Bellinzona, in direzione San Gottardo.

Un centinaio di metri dalla fine della corsia d'entrata la velocità è limitata, tramite la segnaletica luminosa, a 80km/h. Un furgone della polizia con i lampeggianti blocca la corsia più a destra, lasciando libere le altre due.

Penso subito a un incidente, anche perché vedo la sagoma di un agente che modera il traffico con la torcia. Mentre rallento e adeguo la velocità, mi accorgo però che numerosi poliziotti armati stanno procedendo a degli arresti.

Tre persone in manette

Almeno due agenti stanno sorvegliando due persone stese per terra, faccia in giù, con le mani ammanettate dietro la schiena. Poco distante ci sono delle auto della polizia ai bordi dell'autostrada, e un'auto di piccole dimensioni (forse una Mini), di colore scuro.

Ci sono altri agenti che stanno visibilmente impartendo ordini verbalmente a un terzo occupante del veicolo fermato, che, con le mani alzate si sta spostando, mi sembra, dai sedili posteriori verso la portiera anteriore per uscire. Non ho il tempo di vedere altro, siamo in autostrada e la mia concentrazione deve rimanere sulla guida.

Arrivato alla mia destinazione cerco informazioni al comando di polizia. Le forze dell'ordine mi confermano il fermo di tre persone. Si tratta di cittadini marocchini, residenti nel canton Obvaldo, che ora si trovano in stato di arresto provvisorio. Gli accertamenti del caso sono in corso.

Gli agenti sono intervenuti in relazione a un furto d'auto avvenuto sabato sera, attorno alle 22:00 a Bellinzona.