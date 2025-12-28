  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona

Paolo Beretta

28.12.2025

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
KEYSTONE

Domenica nel primo pomeriggio è stata fermata una vettura con tre persone a bordo poco dopo l'entrata di Bellinzona Sud, in direzione del San Gottardo. Gli agenti in azione hanno ammanettato tre presunti malviventi. La polizia ci ha confermato l'arresto provvisorio di tre individui. Il tutto è da ricondurre a un'auto rubata la sera precedente nel capoluogo ticinese.

Paolo Beretta

28.12.2025, 18:53

28.12.2025, 19:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Tre persone sono state fermate in autostrada, poco dopo l'entrata sud di Bellinzona, in direzione nord.
  • Si tratta di tre cittadini marocchini, residenti nel canton Obvaldo.
  • La polizia ci ha fatto sapere che l'accaduto è da ricondurre alla segnalazione di un furto d'auto avvenuto sabato sera verso le 22 nella capitale ticinese. 
Mostra di più

Come una decina d'altri automobilisti sono stato testimone d'un arresto con un importante dispiegamento di agenti di polizia, verso le 13:35, poco dopo l'entrata sud dell'autostrada a Bellinzona, in direzione San Gottardo. 

Un centinaio di metri dalla fine della corsia d'entrata la velocità è limitata, tramite la segnaletica luminosa, a 80km/h. Un furgone della polizia con i lampeggianti blocca la corsia più a destra, lasciando libere le altre due.

Penso subito a un incidente, anche perché vedo la sagoma di un agente che modera il traffico con la torcia. Mentre rallento e adeguo la velocità, mi accorgo però che numerosi poliziotti armati stanno procedendo a degli arresti.

Tre persone in manette

Almeno due agenti stanno sorvegliando due persone stese per terra, faccia in giù, con le mani ammanettate dietro la schiena. Poco distante ci sono delle auto della polizia ai bordi dell'autostrada, e un'auto di piccole dimensioni (forse una Mini), di colore scuro.

Ci sono altri agenti che stanno visibilmente impartendo ordini verbalmente a un terzo occupante del veicolo fermato, che, con le mani alzate si sta spostando, mi sembra, dai sedili posteriori verso la portiera anteriore per uscire. Non ho il tempo di vedere altro, siamo in autostrada e la mia concentrazione deve rimanere sulla guida.

Arrivato alla mia destinazione cerco informazioni al comando di polizia. Le forze dell'ordine mi confermano il fermo di tre persone. Si tratta di cittadini marocchini, residenti nel canton Obvaldo, che ora si trovano in stato di arresto provvisorio. Gli accertamenti del caso sono in corso.

Gli agenti sono intervenuti in relazione a un furto d'auto avvenuto sabato sera, attorno alle 22:00 a Bellinzona.

I più letti

Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Laura Chiatti e Marco Bocci nello stesso cast per la prima volta: «Sul set non eravamo marito e moglie»
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Rast (ancora) beffata! Sfiora la prima vittoria stagionale, ma Shiffrin la supera nella 2ª manche

Altre notizie

La confessione. I 40kg di cocaina sequestrati nel Mendrisiotto erano destinati alla Svizzera interna

La confessioneI 40kg di cocaina sequestrati nel Mendrisiotto erano destinati alla Svizzera interna

Grigioni. Casa in fiamme a Flims, illesi 13 residenti

GrigioniCasa in fiamme a Flims, illesi 13 residenti

Grigioni. Tentato furto a Untervaz, tre arresti

GrigioniTentato furto a Untervaz, tre arresti