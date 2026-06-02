Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Un 21enne e un 26enne, entrambi cileni e residenti nel loro Paese, e un 26enne cubano, residente in Italia, sono recentemente finiti in manette alla dogana di Chiasso, nell'ambito di una specifica operazione, mentre si trovavano a bordo di una vettura con targhe italiane.

Lo comunicano Ministero pubblico, Polizia cantonale e Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), che spiegano che a loro si è giunti grazie a un'articolata indagine dalla Polizia cantonale a seguito di alcuni furti con scasso in abitazione (tentati e commessi) avvenuti nelle scorse settimane.

All'interno del veicolo sono in effetti stati rinvenuti alcuni attrezzi da scasso e della refurtiva. E successivamente è anche stato possibile recuperare parte della refurtiva sottratta nel corso degli ultimi furti.

Le principali ipotesi di reato sono quelle di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio.

La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.

Gli accertamenti dovranno stabilire eventuali responsabilità in altri colpi avvenuti sul territorio cantonale e nazionale.