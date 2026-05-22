Il clima mite richiamerà tanti turisti in Ticino, come è il caso di Lugano archivio Keystone

Il fine settimana di Pentecoste ormai alle porte sembrerà più estivo che primaverile, considerate il tempo bello stabile e le temperature attorno e oltre i 30 gradi previste tra sabato e lunedì.

MeteoSvizzera evoca infatti valori per la colonnina di mercurio che aumentano di un grado al giorno da oggi, venerdì, fino a lunedì quando sono previsti un clima soleggiato e caldo e 31 gradi di massima.

Quest'aspetto climatico positivo motiverà sicuramente molti turisti d'oltre San Gottardo ad affrontare la trasferta fino al sud delle Alpi.

Alle 11.00 di venerdì ViaSuisse segnalava del resto già quattro chilometri di colonna.

Le previsioni per il fine settimana in dettaglio

Domani, sabato, al primo mattino sul Ticino centro-meridionale è ancora previsto qualche locale banco di nubi basse possibile, ma per il resto sarà appunto soleggiato.

A basse quote la temperatura minima nelle zone di pianura sarà attorno a 12 gradi, in collina e nelle regioni urbane fino a 17. E la massima sarà sui 29 gradi.

Per quanto riguarda invece domenica, sarà assolutamente soleggiato e caldo. A basse quote temperatura minima nelle zone di pianura attorno a 13 gradi, in collina e nelle regioni urbane fino a 18. E, come detto, la massima salirà di un grado per raggiungere i 30.

Ancora sole e caldo anche per il lunedì di Pentecoste, con la colonnina di mercurio che dovrebbe raggiungere i 31 gradi.

E la prossima settimana?

Martedì e mercoledì sarà ancora soleggiato e caldo, anche se nel pomeriggio in montagna ci sarà lo sviluppo di qualche cumulo. La temperatura massima resterà comunque sui 31 gradi.

Arriviamo a giovedì, quando sarà invece probabilmente solo in prevalenza soleggiato e con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. La temperatura massima scenderà comunque di poco e si attesterà sui 29 gradi.

Stesso discorso per venerdì, quando però la massima scenderà ancora un po', per arrivare sui 27 gradi.

Questa è l'evoluzione prevista anche per i giorni successivi, fino a giovedì 4 giugno. MeteoSvizzera prevede infatti una zona di alta pressione al largo delle Isole Britanniche e sulle Alpi ci saranno deboli correnti dal settore orientale, il che porterà a giornate abbastanza soleggiate con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi e qualche rovescio non escluso.

Le temperature massime si aggireranno fra i 24 e i 29 gradi.