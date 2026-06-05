È morto l'enologo e collezionista d'arte Mario Matasci

Mario Matasci KEYSTONE

È morto a 94 anni Mario Matasci, figura centrale della cultura ticinese.

Redazione blue News Swisstxt

Enologo e collezionista d'arte, era nato a Tenero nel 1931. Si era diplomato in enologia nel 1953 e aveva lavorato come enologo nell'azienda vitivinicola di famiglia fino alla metà degli anni '80.

Dagli anni '70 aveva coltivato la passione per l'arte figurativa. Aveva organizzato mostre presso la ditta a Tenero e poi al Deposito di Cugnasco-Gerra, dove è raccolta la sua collezione.

Aveva condiviso la sua passione dapprima nella Galleria Matasci in Villa Jelmini, e poi nello Spazio Matasci Arte a Tenero.

L'ultimo saluto sarà possibile sabato al Deposito di Cugnasco-Gerra.