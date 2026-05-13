Immagine d'archivio KEYSTONE

Il traffico stradale alla vigilia dell'Ascensione si presenta fortemente rallentato sull'asse autostradale tra nord e sud. Code anche al confine di Brogeda.

Sull'autostrada A2 in direzione sud, tra Erstfeld e Goeschenen, poco dopo le 17.00 sono già segnalate code di 9 chilometri, che portano ad un ritardo di marcia di circa 1 ora e 30 minuti.

ViaSuisse informa che l'entrata autostradale di Goeschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia di transitare sul San Bernardino lungo la A13.

Sempre sulla A2 la viabilità è perturbata da Bellinzona sud a Mendrisio in direzione di Chiasso. Code anche prima della dogana di Brogeda.