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Strade Traffico da bollino rosso sulla A2 alla vigilia dell'Ascensione

Swisstxt

13.5.2026 - 17:32

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
KEYSTONE

Il traffico stradale alla vigilia dell'Ascensione si presenta fortemente rallentato sull'asse autostradale tra nord e sud. Code anche al confine di Brogeda.

Igor Sertori

13.05.2026, 17:32

13.05.2026, 17:51

Sull'autostrada A2 in direzione sud, tra Erstfeld e Goeschenen, poco dopo le 17.00 sono già segnalate code di 9 chilometri, che portano ad un ritardo di marcia di circa 1 ora e 30 minuti.

ViaSuisse informa che l'entrata autostradale di Goeschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia di transitare sul San Bernardino lungo la A13.

Sempre sulla A2 la viabilità è perturbata da Bellinzona sud a Mendrisio in direzione di Chiasso. Code anche prima della dogana di Brogeda.

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