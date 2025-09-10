  1. Clienti privati
Avvenuto ad aprile Il furto di borse in un negozio di Ascona mascherava una truffa

Swisstxt

10.9.2025 - 12:07

Il colpo era stato perpetrato in aprile
Il colpo era stato perpetrato in aprile
tipress

Il furto di borse di alta gamma per un valore di centinaia di migliaia di franchi, perpetrato il 18 aprile in un negozio di Ascona, nascondeva in realtà una truffa alle assicurazioni. La titolare era d'accordo con i ladri, come emerso dalle indagini.

SwissTXT

10.09.2025, 12:07

10.09.2025, 12:10

Negli ultimi mesi si è proceduto a sei arresti e al fermo di una settima persona, secondo un comunicato di mercoledì.

I primi a finire in manette erano stati gli autori materiali del colpo, due rumeni e un macedone.

Gli interrogatori hanno portato alla luce il piano della negoziante, una 57enne svizzera. Il cerchio si è poi chiuso con l'arresto di un intermediario e di altri componenti della banda di malviventi

