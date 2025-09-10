Il colpo era stato perpetrato in aprile tipress

Il furto di borse di alta gamma per un valore di centinaia di migliaia di franchi, perpetrato il 18 aprile in un negozio di Ascona, nascondeva in realtà una truffa alle assicurazioni. La titolare era d’accordo con i ladri, come emerso dalle indagini.

SwissTXT Swisstxt

Negli ultimi mesi si è proceduto a sei arresti e al fermo di una settima persona, secondo un comunicato di mercoledì.

I primi a finire in manette erano stati gli autori materiali del colpo, due rumeni e un macedone.

Gli interrogatori hanno portato alla luce il piano della negoziante, una 57enne svizzera. Il cerchio si è poi chiuso con l’arresto di un intermediario e di altri componenti della banda di malviventi