  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Chiusi momentaneamente sei centri federali d'asilo, fra cui quello di Chiasso

SDA

21.5.2026 - 11:54

La struttura di Chiasso e le altre cinque saranno nuovamente a disposizione, in caso di bisogno, nel corso dell'estate.
La struttura di Chiasso e le altre cinque saranno nuovamente a disposizione, in caso di bisogno, nel corso dell'estate.
Keystone

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) chiuderà in via temporanea, per alcune settimane, sei centri federali d'asilo (CFA), tra cui quello di Chiasso. Il motivo è il numero delle nuove domande pervenute di recente, inferiore alle previsioni.

Keystone-SDA

21.05.2026, 11:54

21.05.2026, 12:22

Al più tardi da metà giugno, la SEM chiuderà sei CFA allo scopo di ridimensionare le capacità ricettive in esubero (ci saranno 700 posti letto in meno), ridurre i costi ed eseguire piccoli lavori di manutenzione, si legge in una nota odierna.

Oltre a quello di Chiasso, si tratta di strutture a Thônex (GE), Niederscherli (BE), Aesch (BL), Arlesheim (BL) e Sulgen (TG).

Il numero di domande d'asilo presentate nei primi quattro mesi dell'anno si è situato di poco meno del 20% al di sotto delle cifre del 2025. Le capacità dei CFA saranno comunque nuovamente disponibili nel corso dell'estate, qualora questo totale dovesse aumentare come accade solitamente nei mesi più caldi, precisa la SEM.

La Confederazione conferma inoltre la misura di sgravio a favore dei Cantoni, volta a trattenere più a lungo nei CFA le persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina che hanno ricevuto una decisione negativa. Grazie a ciò, da gennaio ad aprile sono stati assicurati attorno ai 35'000 pernottamenti nelle strutture federali.

Al momento in tutta la Svizzera sono operativi 30 centri d'asilo, dotati complessivamente di circa 7000 posti letto. Per quanto riguarda le previsioni sulle domande, a inizio 2026 la SEM ne stimava circa 25'000 sull'arco dell'intero anno. Come di consueto, una rivalutazione sarà effettuata al termine delle vacanze estive.

I più letti

Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno
Totti-Blasi, i titoli di coda non sono ancora arrivati: ecco la nuova svolta
Alessandra Mussolini vince il GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia: «Il pubblico non capisce nulla»
Lilibet cresce e aiuta mamma Meghan: lo scatto privato fa impazzire il web
Ecco perché non si dovrebbe tagliare il prato a maggio

Altre notizie

News. Moon and Stars resta a Locarno

NewsMoon and Stars resta a Locarno

Elezioni cantonali. Ecco chi sono i nove candidati al Governo grigionese

Elezioni cantonaliEcco chi sono i nove candidati al Governo grigionese

Incendio. Fiamme in uno stabile disabitato a Mendrisio

IncendioFiamme in uno stabile disabitato a Mendrisio