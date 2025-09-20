Il foyer è aperto già da qualche mese. RSI

La Croce Rossa Svizzera ha inaugurato sabato a Bombinasco, nel nuovo Comune di Lema, il nuovo foyer riservato ai minorenni e non accompagnati, che sono circa 220 sui 2'500 richiedenti l'asilo attualmente in Ticino.

Il centro, in realtà aperto già da qualche mese, accoglie 23 di queste persone, provenienti soprattutto da Afghanistan e Somalia. Hanno dai 15 ai 19 anni.

La capacità sarà però ampliata prossimamente con la ristrutturazione dell’ala più vecchia dell’edificio. Fra una settimana aprirà le porte anche il centro polivalente di Camorino, con 175 posti, ma dove dovrebbero alloggiare in 150 circa.