In Ticino e a Soletta Progetto pilota per alloggiare separatamente i richiedenti l'asilo problematici

Swisstxt

17.12.2025 - 10:39

Il CFA di Pasture a Balerna
Il CFA di Pasture a Balerna
Tipress

La SEM annuncia un progetto pilota per alloggiare separatamente i richiedenti l'asilo, maschi adulti, che compromettono il funzionamento dei centri.

SwissTXT

17.12.2025, 10:39

17.12.2025, 10:50

Il test partirà nell'estate 2026 e durerà 6 mesi nei CFA Pasture a Balerna-Novazzano e a Flumenthal (Soletta).

L'obiettivo è avere un impatto positivo sugli altri ambienti, con un graduale allentamento delle misure di sicurezza per chi si comporta correttamente. Non sono previsti trasferimenti tra centri.

In Svizzera ci sono oltre 30 strutture che accolgono circa 6'000 richiedenti asilo. La SEM precisa che gli individui problematici sono solo poche decine sul totale. Il nuovo regime riguarderà quindi una minoranza di persone.

