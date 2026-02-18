La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha congelato il progetto di una sezione separata al centro Pasture di Balerna per ospitare una decina di richiedenti l'asilo problematici.
Lo ha anticipato alla RSI il consigliere di Stato Norman Gobbi dopo un incontro avvenuto mercoledì mattina al quale hanno partecipato anche i rappresentnati Comuni del Mendrisiotto.
Si attendono approfondimenti legali e procedure edilizie.
Tra le novità emerse figura la possibile modifica della legge federale per limitare la libertà di movimento degli ospiti che causano problemi.
Negli ultimi due mesi, ricorda la RSI, la polizia ha operato una trentina di interventi.