  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Migrazione La SEM sospende il progetto di 10 posti per richiedenti l'asilo problematici a Pasture

Swisstxt

18.2.2026 - 12:54

Balerna: il Centro federale d'asilo (CFA) di Pasture in un'immagine d'archivio.
Balerna: il Centro federale d'asilo (CFA) di Pasture in un'immagine d'archivio.
Archivio KEYSTONE

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha congelato il progetto di una sezione separata al centro Pasture di Balerna per ospitare una decina di richiedenti l'asilo problematici.

Redazione blue News

18.02.2026, 12:54

18.02.2026, 12:59

Lo ha anticipato alla RSI il consigliere di Stato Norman Gobbi dopo un incontro avvenuto mercoledì mattina al quale hanno partecipato anche i rappresentnati Comuni del Mendrisiotto.

Si attendono approfondimenti legali e procedure edilizie.

Tra le novità emerse figura la possibile modifica della legge federale per limitare la libertà di movimento degli ospiti che causano problemi.

Negli ultimi due mesi, ricorda la RSI, la polizia ha operato una trentina di interventi.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Due ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz
Pasti a domicilio: Smood cessa l'attività, in 400 restano senza lavoro, pure in Ticino
Rivelata la causa della morte della figlia di Tommy Lee Jones

Altre notizie

Grigioni. Un 19enne s'ustiona a Flims, il vicino lo salva con l'estintore

GrigioniUn 19enne s'ustiona a Flims, il vicino lo salva con l'estintore

Grigioni. Due ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz

GrigioniDue ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz

L'indagine continua. Doppio decesso a Gnosca, si profila la tesi del femminicidio-suicidio

L'indagine continuaDoppio decesso a Gnosca, si profila la tesi del femminicidio-suicidio