Una delusione inaspettata per 13 aspiranti docenti di italiano alla SUPSI, che si trovano senza opportunità di lavoro dopo una riduzione delle sezioni nelle scuole medie superiori.

Doccia fredda per 13 aspiranti docenti di italiano che al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI stanno terminando la formazione per insegnare nel medio superiore: per loro non ci sarà nessun posto di lavoro.

Le procedure di ammissione non sono state aperte. Cos'è successo? C'è stata una riduzione inattesa delle sezioni nelle scuole medie superiori, spiega Alberto Piatti, direttore del DFA.

Il DECS, contattato dalla «RSI», si esprimerà nei prossimi giorni.

Nel frattempo ricorda di aver creato di recente un dispositivo di monitoraggio per calibrare la formazione dei docenti ai posti disponibili nelle scuole.