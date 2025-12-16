  1. Clienti privati
Imputati marito e cognato Omicidio di Chiasso, al via il processo

Swisstxt

16.12.2025 - 13:07

Foto d'archivio
Foto d'archivio
Ti Press

Si è aperto in Ticino il processo per l'omicidio della donna uccisa a Chiasso nel settembre 2024, con marito e cognato imputati che si accusano a vicenda.

SwissTXT

16.12.2025, 13:07

16.12.2025, 13:16

In Ticino si è aperto il processo per l’assassinio di una donna dello Sri Lanka, uccisa a Chiasso l’11 settembre 2024.

Alla sbarra il marito e il fratello di quest’ultimo, anche loro originari del Paese asiatico. Dopo circa tre settimane dall'assassinio, il 3 ottobre, venne arrestato il marito della vittima. In seguito, il 18 ottobre, scattarono le manette anche ai polsi del fratello del marito.

In mattinata è stata sentita la versione del vedovo, nel pomeriggio si aggiungerà quella del fratello. Entrambi si rimpallano le responsabilità e scaricano sull'altro la decisione dell'omicidio.

