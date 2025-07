Alex Formenton arriva alla corte di London in Ontario. KEYSTONE

È stato assolto l’ex biancoblù Alex Formenton, processato a London in Ontario con l’accusa di aver aggredito sessualmente una giovane donna, insieme a quattro compagni in una stanza di albergo nel giugno del 2018, quando il quintetto faceva parte della nazionale Under 20.

SwissTXT Swisstxt

Secondo la giudice Maria Carroccia, la procura che aveva l’onere della prova non ha saputo portare elementi sufficienti a carico degli imputati.

Le dichiarazioni della presunta vittima, all’epoca 20enne, non sono state ritenute «né credibili né affidabili». Sono stati giudicati non colpevoli anche Michael McLeod, Dillon Dubé, Carter Hart e Cal Foote.