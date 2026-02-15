Un drone israeliano Archivio Keystone

Fonti ufficiali libanesi hanno riferito di un attacco israeliano con un drone, il quale ha ucciso quattro persone nel Libano orientale.

SwissTXT Swisstxt

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver «colpito i terroristi della Jihad islamica palestinese nella regione di Majdal Anjar». Nonostante una tregua concordata nel novembre 2024 per porre fine a più di un anno di ostilità, Israele effettua attacchi regolari in Libano e ha mantenuto truppe in cinque aree che considera strategiche. L'esercito israeliano afferma di colpire generalmente l'organizzazione paramilitare islamista sciita Hezbollah e l'organizzazione politica e militare palestinese islamista Hamas.