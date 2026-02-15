Fonti ufficiali libanesi hanno riferito di un attacco israeliano con un drone, il quale ha ucciso quattro persone nel Libano orientale.
15.02.2026, 23:09
L'esercito israeliano ha dichiarato di aver «colpito i terroristi della Jihad islamica palestinese nella regione di Majdal Anjar». Nonostante una tregua concordata nel novembre 2024 per porre fine a più di un anno di ostilità, Israele effettua attacchi regolari in Libano e ha mantenuto truppe in cinque aree che considera strategiche. L'esercito israeliano afferma di colpire generalmente l'organizzazione paramilitare islamista sciita Hezbollah e l'organizzazione politica e militare palestinese islamista Hamas.
