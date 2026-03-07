  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente mortale Attraversa i binari e viene travolto, muore un 29enne in Brianza

SDA

7.3.2026 - 21:56

La vittima è stata falciata da un convoglio TILO. (Foto simbolica)
La vittima è stata falciata da un convoglio TILO. (Foto simbolica)
Keystone

Un uomo di 29 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno oggi pomeriggio intorno alle 16:00 all'interno della stazione ferroviaria di Desio, in Brianza. Lo riportano diversi media locali.

Keystone-SDA

07.03.2026, 21:56

07.03.2026, 22:00

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma l'ipotesi è che il 29enne abbia cercato di attraversare i binari senza passare dal sottopasso, finendo investito da un convoglio TILO. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

La circolazione ferroviaria, anche per permettere i rilievi e gli interventi della polizia e dei vigili del fuoco, ha subito ripercussioni, sia sulla linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, con una sospensione tra Monza e Seregno, che su quella Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale.

I più letti

Belen Rodriguez sbotta in TV per la cittadinanza italiana: «Sono qui da 20 anni»
Dubai è sotto attacco... e gli influencer non sanno più cosa possono pubblicare
Diletta Leotta rivela il segreto del suo matrimonio con Loris Karius: «Io e lui...»
Valeria Marini scoppia in lacrime in diretta: «Non sono un pezzo di carne, sono una persona»
Ecco cosa pensava Diana del cognato Andrea e perché diffidava di lui

Altre notizie

NewsBrianza, muore travolto da un TILO

Dal confine. Senza pensarci due volte si butta nel torrente in piena per salvare una cagnolina

Dal confineSenza pensarci due volte si butta nel torrente in piena per salvare una cagnolina

Grigioni. Una bambina di 3 anni investita da un furgone a Coira

GrigioniUna bambina di 3 anni investita da un furgone a Coira

Grigioni. Record di vendite al Fashion Outlet di Landquart

GrigioniRecord di vendite al Fashion Outlet di Landquart