Primo soccorso Aumenta il numero di «first responder plus» nei Grigioni

SDA

19.2.2026 - 17:18

I first responder plus applicano le prime misure di salvataggio, fra queste anche il massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo delle forze di soccorso professioniste. (immagine simbolica)
I first responder plus applicano le prime misure di salvataggio, fra queste anche il massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo delle forze di soccorso professioniste. (immagine simbolica)
Keystone

Il numero di persone che prestano primo soccorso a pazienti che si trovano in emergenza, i cosiddetti first responder plus, passeranno da 450 a 600 nei Grigioni. Il Governo retico ha approvato un accordo di prestazioni con il Soccorso Alpino Svizzero (SAS). Il contributo cantonale al SAS ammonterà a quasi 900'000 franchi all'anno per il prossimo lustro.

L'aumento del personale è necessario per far fronte al numero crescente di interventi da parte del Soccorso Alpino Grigioni (ARG). Secondo il rapporto annuale del 2024 nei Grigioni sono stati registrati 484 interventi. L'anno prima erano 439, nel 2022 erano 314. Oltre la metà delle azioni di soccorso sono da ricondurre a incidenti avvenuti durante il tempo libero in estate, ad esempio durante escursioni in alta montagna, arrampicate o trekking.

I first responder offrono assistenza di emergenza a persone infortunate nelle aree del Cantone che non dispongono di una base ambulanza oppure in luoghi, nei quali l'arrivo delle forze di salvataggio richiederebbero troppo tempo. I soccorritori avviano le prime misure, finché non arrivano le forze d'intervento.

