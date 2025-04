Aumentano gli incidenti stradali mortali TiPress

Nel 2024, in Ticino, si sono verificati 3’901 incidenti stradali, segnando un lieve calo rispetto ai 3’965 registrati nel 2023. Di questi, 3’320 hanno causato solo danni materiali, mentre 581 hanno coinvolto persone.

Swisstxt

In particolare, si contano 538 feriti lievi e 163 feriti gravi.

Tuttavia, il numero di incidenti mortali è aumentato in modo significativo: si è passati da 7 eventi con 8 decessi nel 2023 a 18 incidenti con 19 vittime nel 2024.

Le revoche di patenti per velocità sono state 2’346 (2’836 nel 2023). Le infrazioni per guida in stato di ebbrezza o non idoneità alla guida sono state 506, di cui 370 gravi.