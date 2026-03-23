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La statistica Nel 2025 un aumento della criminalità nei Grigioni

SDA

23.3.2026 - 09:54

Nel 2025 i reati violenti sono aumentati notevolmente nei Grigioni. (Immagine simbolica)
Nel 2025 i reati violenti sono aumentati notevolmente nei Grigioni. (Immagine simbolica)
Keystone

Nel 2025 il numero dei reati nel Canton Grigioni è aumentato. Secondo la statistica della polizia cantonale sono stati registrati complessivamente 13'235 reati. In aumento soprattutto quelli violenti, legati alla droga e alla criminalità informatica.

Keystone-SDA

23.03.2026, 09:54

23.03.2026, 09:55

Secondo la statistica criminale di polizia del Canton Grigioni pubblicata oggi il numero complessivo dei reati è salito da 12'599 nel 2024 a 13'235 nel 2025.

La polizia ha registrato un netto aumento dei reati violenti, il cui numero è cresciuto del 23%, attestandosi a 847. Il numero dei casi di violenza carnale è salito da 6 a 16. Anche le infrazioni alla legge sugli stupefacenti hanno segnato un incremento del 24%, raggiungendo i 894 casi.

La criminalità digitale è aumentata del 14% a 1'237 reati. I reati contro il patrimonio sono saliti leggermente del 2% a 6840 casi. In calo, invece, sono state le infrazioni della legge sugli stranieri, con una diminuzione del 18% a 238 casi.

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