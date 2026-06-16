Auto cade nel lago di Como: grave una donna, un disperso

Auto esce di strada a Como e finisce nel lago Le ricerche durante la notte Immagine: Vigili del fuoco Il luogo dell'incidente. Immagine: Vigili del fuoco Auto esce di strada a Como e finisce nel lago Le ricerche durante la notte Immagine: Vigili del fuoco Il luogo dell'incidente. Immagine: Vigili del fuoco

Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte scorsa lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno (Como). Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago.

Keystone-SDA SDA

Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è stata ricoverata d'urgenza. Secondo quanto scrive l'agenzia italiana ANSA, un uomo risulta invece ancora disperso.

Nelle operazioni di soccorso sono impegnati vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Attivato anche l'elisoccorso.