Il conducente della vettura, un tedesco residente nel Land dell’Assia aveva rimediato gravi ferite

È deceduto il 24enne tedesco che martedì, poco dopo le 6.30, è rimasto coinvolto in un grave incidente sull’A2 nel territorio di Moleno.

Come riferito dalla Polizia cantonale, l’automobilista, residente nel Land dell’Assia, circolava in direzione sud quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, ha tamponato un mezzo pesante che lo precedeva.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca nonché i soccorritori di Tre valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

Secondo la prima valutazione medica, il 24enne aveva riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato chiuso. Una carreggiata è stata in seguito riaperta alle 7.45.