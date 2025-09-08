  1. Clienti privati
Dal confine Auto contro moto nel Comasco, il centauro perde la vita

SDA

8.9.2025 - 09:00

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Un motociclista di 26 anni è morto domenica sera attorno alle 23.30 a Rovello Porro, in provincia di Como, per i traumi riportati nello scontro tra la sua moto, che poi ha preso fuoco, e un'auto sul lungo rettilineo di via Vittorio Veneto. Il giovane motociclista è deceduto quasi sul colpo.

Keystone-SDA

08.09.2025, 09:00

Ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna anche il conducente dell'auto, 60 anni. Dinamica ancora tutta da ricostruire. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco, elisoccorso, due ambulanze.

È il secondo incidente stradale con un motociclista coinvolto dopo quello tra sabato e domenica in cui sono morti due giovani di 17 e 20 anni a Grandate.

