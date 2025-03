Immagine illustrativa. Ti-Press

Oggi, mercoledì, attorno alle ore 14:00 un'auto immatricolata in Ticino è andata a schiantarsi contro un muretto a Solduno, in via Valle Maggia, nel Locarnese.

Il guidatore è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Il traffico è rimasto perturbato per circa un’ora.