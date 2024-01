Ha causato il ferimento di due persone l'incidente avvenuto domenica alle 20.15, sulla cantonale a Pollegio

Immagine illustrativa d'archivio. tipress

Protagonista un’auto targata Ticino, che è sbandata ed è andata a sbattere contro un albero.

I due occupanti dell'auto sono rimasti feriti, uno dei quali in modo serio, ma non tale da metterne in pericolo la vita.

Swisstxt