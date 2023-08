POLCA GR

In viaggio con l'auto da Poschiavo all'Engadina, un 63enne si era fermato per scattare delle fotografie sul Passo del Bernina. Ma proprio in quel momento si è accorto che la vettura stava prendendo fuoco.

È così che una coppia di italiani è riuscita a mettersi in salvo, giovedì mattina verso le 11, prima che il mezzo fosse avvolto dalle fiamme.

Non è servito a nulla il pronto intervento di un camionista presente in zona, che – lo fa sapere la polizia cantonale – ha tentato di contenere l'incendio con un estintore.

E nemmeno il rapido arrivo dei pompieri di Poschiavo e Pontresina ha evitato che il mezzo andasse completamente distrutto.

