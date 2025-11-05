  1. Clienti privati
Incidente fatale Auto esce di strada e finisce contro un muro a Lodrino, uomo perde la vita 

Sara Matasci

5.11.2025

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
TI-Press (foto d'archivio)

Un incidente della circolazione stradale con esito letale è avvenuto mercoledì mattina, poco prima delle 8, a Lodrino. A perdere la vita è stato un 47enne.

Sara Matasci

05.11.2025, 10:28

Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che l'uomo - un cittadino svizzero domiciliato in Riviera - stava circolando in direzione nord sulla strada cantonale quando, in base a una prima ricostruzione, nell'affrontare una curva a destra ha perso il controllo della vettura, che è uscita di strada sulla sinistra andando poi a collidere contro un muro.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Tre Valli, i pompieri di Biasca nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte del 47enne.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la Cantonale è stata chiusa e il traffico deviato in strade laterali.

