Tra Novazzano e Bellinzona In viaggio con 30 chili di cocaina, tre arresti in Ticino

Swisstxt

9.12.2025 - 14:10

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Sven Hoppe/dpa

Tre persone che viaggiavano su due automobili separate sono state arrestate il 5 dicembre per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

SwissTXT

09.12.2025, 14:10

09.12.2025, 14:18

Poco dopo le 14.30 una vettura è stata fermata a Novazzano dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana. All’interno si trovavano un 35enne e un 30enne, entrambi cittadini tedeschi residenti in Germania.

È stato poi intercettato dalla Polizia cantonale un secondo veicolo poco prima delle 15.30 sull’autostrada A2 a Bellinzona, dove è stata trovata la droga.

Alla guida vi era un 31enne olandese residente nei Paesi Bassi. Lo stupefacente non sembra essere destinato al territorio.

