Prima del grave incidente della circolazione avvenuto all'altezza di Moleno verso le 6.30, sull'autostrada A2 c'era stato un altro sinistro. Era avvenuto poco prima delle 5.30 in territorio di Melide.

Un 34enne automobilista italiano, residente in provincia di Como, circolava in direzione nord quando, stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guidovia centrale.

A causa dell'impatto ha poi terminato la sua corsa di traverso sulla carreggiata, per poi essere urtato da una vettura che sopraggiungeva, guidata da una 30enne italiana, anch'essa residente in provincia di Como.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, gli addetti dell'UT4, i pompieri di Lugano, che con la pinza idraulica e il divaricatore hanno estratto l'uomo dalla vettura, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM), che dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 34enne ha riportato leggere ferite. Illesa la 30enne. Per consentire le operazioni di soccorso e sgombero, una corsia dell'autostrada è stata chiusa al traffico per circa 2 ore.