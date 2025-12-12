IncidenteAuto finisce in un dirupo a Brissago, conducente al pronto soccorso
Sara Matasci
12.12.2025
Un'auto è uscita di strada ed è finita in un dirupo giovedì, intorno alle 17.30, mentre percorreva Via Ghiridone in direzione dei Monti di Brissago.
Redazione blue News
12.12.2025, 14:33
Sara Matasci
Sul posto sono intervenuti i militi dei Pompieri di Locarno e di Brissago, i quali hanno provveduto ad assicurare e mettere in sicurezza il veicolo e la zona, nonché liberare il conducente dall'abitacolo.
In seguito i soccorritori del SALVA e della Croce Verde hanno prestato le prime cure all'uomo, poi condotto al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.