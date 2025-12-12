  1. Clienti privati
Incidente Auto finisce in un dirupo a Brissago, conducente al pronto soccorso

Sara Matasci

12.12.2025

L'auto uscita di strada a Brissago
Pompieri Locarno

Un'auto è uscita di strada ed è finita in un dirupo giovedì, intorno alle 17.30, mentre percorreva Via Ghiridone in direzione dei Monti di Brissago.

Redazione blue News

12.12.2025, 14:33

Sul posto sono intervenuti i militi dei Pompieri di Locarno e di Brissago, i quali hanno provveduto ad assicurare e mettere in sicurezza il veicolo e la zona, nonché liberare il conducente dall'abitacolo.

In seguito i soccorritori del SALVA e della Croce Verde hanno prestato le prime cure all'uomo, poi condotto al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. 

