Il luogo dell'lincidente con la vettura investitrice ancora ferma a lato della strada

Lunedì pomeriggio sulla strada che collega la Forcola di Livigno al Passo del Bernina, un’auto ha sbandato e investito due cicliste.

Quest’ultime, ferite, sono state trasportate in ospedale.

Un trentenne tedesco stava percorrendo la strada della Forcola di Livigno, verso 12h30, proveniente dall'Italia e diretto verso il Passo del Bernina.

In una curva a destra ha sbandato in prossimità di un parcheggio, per poi invadere la carreggiata di contromano.

Due cicliste israeliane, di 44 e di 50 anni, che pedalavano in direzione opposta, sono state investite. Entrambe hanno riportato ferite e sono state soccorse da un'ambulanza di Poschiavo e portate all'ospedale di Samendan.

