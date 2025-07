Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Tre persone sono rimaste ferite (una delle quali in modo serio) in un incidente avvenuto giovedì pomeriggio, attorno alle 14:15, sulla strada cantonale a Lamone, all’altezza della stazione FFS.

Secondo le prime informazioni, un’auto che circolava in direzione di Taverne è entrata in collisione con un furgone, che procedeva in senso opposto.

Ad avere la peggio le tre occupanti dell’auto, una delle quali avrebbe riportato ferite serie, ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita. Ferite leggere per le altre due.

Sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano.