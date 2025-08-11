L'adolescente è stato elitrasportato dalla Rega in ospedale (immagine illustrativa). sda

Oggi, lunedì, poco dopo le 15:30 a Mendrisio, un'auto si è scontrata con un monopattino. Il giovane alla guida del due ruote ha riportato gravi ferite. Lo comunica la Polizia cantonale.

Una 47enne automobilista italiana circolava in via San Martino in direzione della piscina comunale, quando – stando a una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia – c'è stata la collisione con un monopattino, guidato da un 14enne domiciliato nella regione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) nonché della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al ragazzo lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 14enne è gravemente ferito.