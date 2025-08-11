  1. Clienti privati
Incidente Auto si scontra con un monopattino, ferito gravemente un 14enne a Mendrisio

Alessia Moneghini

11.8.2025

L'adolescente è stato elitrasportato dalla Rega in ospedale (immagine illustrativa).
L'adolescente è stato elitrasportato dalla Rega in ospedale (immagine illustrativa).
sda

Oggi, lunedì, poco dopo le 15:30 a Mendrisio, un'auto si è scontrata con un monopattino. Il giovane alla guida del due ruote ha riportato gravi ferite. Lo comunica la Polizia cantonale.

Alessia Moneghini

11.08.2025, 17:14

Una 47enne automobilista italiana circolava in via San Martino in direzione della piscina comunale, quando – stando a una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia – c'è stata la collisione con un monopattino, guidato da un 14enne domiciliato nella regione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) nonché della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al ragazzo lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 14enne è gravemente ferito.

