Immagine d'archivio Polizia

Giovedì sera, poco prima delle 19.30, è avvenuto un grave incidente della circolazione stradale sull'A2 in territorio di Bedano.

Un 44enne turco residente nel Bellinzonese circolava in direzione nord quando, in base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha tamponato un 58enne svizzero domiciliato nel Bellinzonese che lo precedeva e che in quel momento avanzava sulla corsia destra a velocità ridotta a causa di un rallentamento del traffico.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, gli addetti dell'UT4 e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato il 44enne in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica l'uomo ha riportato serie ferite. Illeso, per contro, il 58enne.