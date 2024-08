Immagine illustrativa d'archivio. Ti-Press

Una famiglia francese in vacanza in Italia è stata travolta da un'automobile, nella serata di venerdì, nel centro di Varese. Il gruppo di turisti, come ricostruiscono la Prealpina e il Corriere nelle pagine locali, stava attraversando la strada nei pressi di Palazzo Estense, sede del comune.

Un uomo di 79 anni, dopo l'impatto, è rimasto a terra riportando un trauma cranico. Feriti anche alcuni suoi parenti, tra cui i nipoti. Il conducente dell'auto, un uomo classe 1994, inizialmente non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa salvo poi presentarsi in Questura per costituirsi.

Sono in corso gli accertamenti sia sull'eventuale presenza di alcool o sostanze stupefacenti nel sangue dell'autista, sia sulla dinamica dell'incidente.

Alla scena hanno assistito anche diverse persone che hanno chiamato i soccorsi. Il 79enne che ha riportato un trauma cranico, portato d'urgenza in ospedale, resta in prognosi riservata ricoverato in rianimazione. Escoriazioni e contusioni da codice verde per due adulti e tre minori di 10, 14 e 16 anni.

