Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Oggi, lunedì, verso le 16, a Bioggio un'automobilista ha investito un pedone. Quest'ultimo è rimasto gravemente ferito. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Secondo una prima ricostruzione, un 54enne automobilista italiano, dimorante nel Luganese, circolava sulla Strada Regina in direzione di Manno.

Il conducente ha perso il controllo della vettura, uscendo dalla carreggiata sulla destra e andando a urtare un 47enne pedone venezuelano dimorante nella regione, che era sul marciapiede.

Quest'ultimo, in base a una prima valutazione medica, è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e in supporto la Polizia Malcantone Est e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al 47enne, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.